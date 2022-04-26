Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от встречи с президентом США Джо Байденом.

«Мы не были уверены, что получим такую возможность, но ожидание определенно стоило того. Для многих из нас это было одним из самых ярких моментов в жизни, и не только в их хоккейной карьере. Это огромная честь и незабываемый опыт», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Это первый визит «Тампы» в Белый дом. Из-за локаута был отменен сезон после первого чемпионского титула команды в сезоне-2003/04. Также «Лайнинг» не смогли посетить Белый дом после победы в 2020 году из-за пандемии коронавируса.