«Чикаго» разгромил «Детройт», Задоров и Свечников забросили по шайбе

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 7:2.

Защитник хозяев Никита Задоров и форвард гостей Евгений Свечников отметились заброшенными шайбами, нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников сделал голевую передачу.

После этого матча «Чикаго» с 28 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Детройт» 17 очками — на седьмой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 7:2 (2:1, 0:0, 5:1)

Голы: Задоров — 1 (Кемпф), 11:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Митчелл, Хаймор), 17:13 — 2:0. Ганье — 4 (Меррилл, Наместников), 17:51 — 2:1. Зутер — 7 (Кейн, Дебринкэт), 41:32 — 3:1. Карпентер — 3 (бол., Дебринкэт, Боквист), 47:06 — 4:1. Кейн — 11 (Дебринкэт), 49:10 — 5:1. Свечников — 2 (бол., Гронек, Эрне), 52:11 — 5:2. Кубалик — 8 (Хагель), 54:14 — 6:2. Дебринкэт — 11 (де Хаан, Кейн), 55:23 — 7:2.

Вратари: Ланкинен — Грайсс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (12+10+10) — 46 (21+10+15).

Наши: Задоров (19.36/2/+2) — Наместников (19.48/2/0), Свечников (11.44/3/-2).

1 марта. Чикаго. United Center.