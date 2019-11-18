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Чибисов — вторая звезда матча фарм-клуба «Виннипега», Бердин — третья

02:48

«Манитоба», которая является фарм-клубом" «Виннипега», в матче регулярного чемпионата АХЛ победила «Сан-Антонио» — 5:2. Второй звездой встречи стал российский нападающий канадской команды Андрей Чибисов. На его счету гол, 2 минуты штрафа и 3 броска в створ. Он забил на последгней секунде второго периода, реализовав выход один на один с вратарем. В 16 встречах текущего сезона Андрей набрал 11 (4+7) очков.

Третьей звездой встречи стал голкипер «Манитобы» Михаил Бердин, отразивший 35 бросков из 37 и сделавший результативную передачу. В последних 8 встречах он одержал 7 побед и дважды сыграл на ноль.

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