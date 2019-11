«Манитоба», которая является фарм-клубом" «Виннипега», в матче регулярного чемпионата АХЛ победила «Сан-Антонио» — 5:2. Второй звездой встречи стал российский нападающий канадской команды Андрей Чибисов. На его счету гол, 2 минуты штрафа и 3 броска в створ. Он забил на последгней секунде второго периода, реализовав выход один на один с вратарем. В 16 встречах текущего сезона Андрей набрал 11 (4+7) очков.

Jansen Harkins sends Andrei Chibisov on a breakaway and he makes no mistake, tying it up 2-2 with just 0.07 left in the second period. #MBMoose #NHLJets pic.twitter.com/wsbVzHr6U9