Часть клубов НХЛ объявила составы на тренинг-кэмпы
11 июля 2020, 20:47
Несколько клубов НХЛ объявили составы команд, в которых они будут готовиться к рестарту сезона. В тренинг-кэмпы должны прибыть и несколько игроков из России, сообщает сайт НХЛ.
«Аризона»: Илья Любушкин (защитник) и Иван Просветов (вратарь).
«Каролина»: Андрей Свечников (нападающий).
«Коламбус»: Владислав Гавриков (защитник).
«Далласа»: Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — нападающие).
«Тампы»: Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник), Никита Кучеров и Александр Волков (оба — нападающие).
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