Часть клубов НХЛ объявила составы на тренинг-кэмпы

Несколько клубов НХЛ объявили составы команд, в которых они будут готовиться к рестарту сезона. В тренинг-кэмпы должны прибыть и несколько игроков из России, сообщает сайт НХЛ.

«Аризона»: Илья Любушкин (защитник) и Иван Просветов (вратарь).

«Каролина»: Андрей Свечников (нападающий).

«Коламбус»: Владислав Гавриков (защитник).

«Далласа»: Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — нападающие).

«Тампы»: Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник), Никита Кучеров и Александр Волков (оба — нападающие).