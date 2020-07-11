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Часть клубов НХЛ объявила составы на тренинг-кэмпы

11 июля 2020, 20:47
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Несколько клубов НХЛ объявили составы команд, в которых они будут готовиться к рестарту сезона. В тренинг-кэмпы должны прибыть и несколько игроков из России, сообщает сайт НХЛ.

«Аризона»: Илья Любушкин (защитник) и Иван Просветов (вратарь).

«Каролина»: Андрей Свечников (нападающий).

«Коламбус»: Владислав Гавриков (защитник).

«Далласа»: Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — нападающие).

«Тампы»: Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник), Никита Кучеров и Александр Волков (оба — нападающие).

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