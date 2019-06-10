Чарли Макэвой: "В седьмом матче нужно выйти и повеселиться"

Защитник "Бостона" Чарли Макэвой после шестого матча финала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (5:1, 3-3) отметил, что у команды отличный шанс, который многие будут помнить всю свою жизнь. По его словам, в седьмом матче нужно повеселиться.

– Нет времени волноваться или нервничать относительно этой ситуации, – цитирует Макэвоя официальный сайт НХЛ. – Есть ребята, у которых больше никогда не будет возможности сыграть в финале. И я очень рад этой возможности и просто буду играть как можно лучше. Я буду вспоминать об этом и буду благодарным за такой шанс. В седьмом матче нужно выйти и повеселиться.