Бывший тафгай НХЛ рассказал, как борется с коронавирусом

Бывший тафгай «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Монреаля» Жорж Ларак, который заразился коронавирусом, рассказал, как борется с болезнью.

— Это худшее, что когда-либо случалось со мной, — цитирует Ларака официальный сайт НХЛ. — Нужно приложить все свои силы, чтобы просто встать. Коронавирус атаковал мои легкие, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы просто встать и почистить зубы.

Началось все с того, что я побывал у доктора, так как почувствовал себя не очень хорошо. Я астматик, мне прописали лекарство, но лучше не стало. Вскоре доктор перезвонил и сказал, что у меня обнаружено воспаление легких.

Когда я вернулся в больницу, то меня сразу подключили к кислороду, потому что мне было очень, очень плохо. Я сдал тест, и у меня нашли коронавирус. Думаю, сейчас моя болезнь в разгаре, у меня сильная лихорадка ночью. Я принимаю таблетки, мне делают уколы.

Сейчас меня тревожат те люди, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Они понятия не имеют, насколько это серьезно.