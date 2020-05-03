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Бывший тафгай НХЛ рассказал, как борется с коронавирусом

09:53
Жорж Ларак. Фото Instagram.
Жорж Ларак. Фото Instagram.
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Бывший тафгай «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Монреаля» Жорж Ларак, который заразился коронавирусом, рассказал, как борется с болезнью.

— Это худшее, что когда-либо случалось со мной, — цитирует Ларака официальный сайт НХЛ. — Нужно приложить все свои силы, чтобы просто встать. Коронавирус атаковал мои легкие, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы просто встать и почистить зубы.

Началось все с того, что я побывал у доктора, так как почувствовал себя не очень хорошо. Я астматик, мне прописали лекарство, но лучше не стало. Вскоре доктор перезвонил и сказал, что у меня обнаружено воспаление легких.

Когда я вернулся в больницу, то меня сразу подключили к кислороду, потому что мне было очень, очень плохо. Я сдал тест, и у меня нашли коронавирус. Думаю, сейчас моя болезнь в разгаре, у меня сильная лихорадка ночью. Я принимаю таблетки, мне делают уколы.

Сейчас меня тревожат те люди, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Они понятия не имеют, насколько это серьезно.

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