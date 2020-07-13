«Будет жалко терять целый год, но мы готовы пойти на это». Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что клуб не отказался от идеи подписать контракт с нападающим Кириллом Капризовым этим летом. Клуб готов пожертвовать первым годом контракта новичка, чтобы подписать с нападающим двухлетний договор.

— Хорошо, что у нас есть возможность заключить с ним контракт, — цитирует Герина сайт НХЛ. — Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Конечно, будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это, чтобы получить такого хоккеиста. Надеюсь, мы договоримся.

Будет очень приятно увидеть его в команде, если мы подпишем его. Он сможет приехать сюда, познакомиться с городом, встретиться с будущими партнерами, узнать, как здесь все работает. Это определенно пойдет всем на пользу.

В случае, если клуб подпишет форварда, нынешний сезон будет считаться отработанным по контракту новичка, хотя он не сможет сыграть в квалификации или плей-офф.

В контракте Капризова не должно быть пункта о подписном бонусе или о других премиях, которые он может получить в этом сезоне. Они могут быть зачислены на его счет в следующем году, если в соглашении будет оговорено, что выплата состоится в межсезонье, после открытия периода подписания свободных агентов. Этот период начинается после завершения розыгрыша Кубка Стэнли и проведения драфта НХЛ 2020 года (9-10 октября).