Бучневич в матче с «Анахаймом» оформил дубль

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

27-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 3:0. Ранее он забил второй гол команды.

На данный момент на счету Бучневича 9 (4+5) очков в 12 матчах сезона.