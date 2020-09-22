Брызгалов верит, что Василевский еще выиграет «Везина Трофи»

Бывший вратарь НХЛ Илья Брызгалов считает, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский в будущем сможет выиграть «Везина Трофи». 26-летний хоккеист три последних сезона попадает в претенденты на награду, но выиграл он ее лишь однажды.

- Если генеральные менеджеры отдали свои голоса Хеллебайку, то парень заслужил данный престижнейший трофей, — цитирует ТАСС Брызгалова. — Однако здесь присутствует небольшой субъективизм. Возможно, болельщики и игроки считают иначе, но лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры. Василевский является прекрасным вратарем, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет еще раз выиграть трофей.