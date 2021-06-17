Генменеджер «Каролины»: «Бриндамор поднял планку нашего клуба»

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Родом Бриндамором. 50-летний специалиста согласовал трехлетний контракт с клубом.

«Род был движущей силой создания клубной культуры. Он поддерживает мотивацию в игроках, требует от них ответственного отношения к делу, и наша команда сражается каждый день. Он поднял планку нашего клуба, и мы очень рады, что он продолжит работу с командой», — цитирует Уодделла русскоязычный сайт НХЛ.

50-летний Бриндамор возглавил «Каролину» 8 мая 2018 года, сменив на этом посту Билла Питерса.

В нынешнем сезоне «Каролина» выиграла Центральный дивизион, но во втором раунде Кубка Стэнли уступила «Тампа-Бэй» (1-4).