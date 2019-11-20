Брэйден Шенн: «Это был чистый прием. Надеюсь, Кучеров в порядке»
09:49
Форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн прокомментировал свой силовой прием против Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (3:1). Россиянин получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру.
Schenn demolished Kucherov, and the Lightning weren't very amused. #STLBlues pic.twitter.com/rlFtlBOIVM— STLSportsCentral (@stlsportscntrl) November 20, 2019
— Я просто увидел, что он потерял шайбу, когда я оказался там, и просто прошел через него, закончил с ним, — цитирует Шенна в своем Twitter журналист The Athletic Джеймс Разерфорд. — Думаю, что это был чистый прием. Надеюсь, что он в порядке.
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