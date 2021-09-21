Защитник «Филадельфии» Морин получил очередную травму колена

Защитник «Филадельфии» Самуэль Морин получил очередную травму колена. Он пропустит тренировочный лагерь команды, сообщает журналист Сэм Карчиди.

В 2018 году защитник уже получал серьезную травму связок правого колена. Игрок восстановился после травмы, но в 2019 году снова повредил связки и пропустил весь сезон.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей в НХЛ и забросил первую шайбу в лиге.