Братья Седины, Альфредссон и Луонго будут включены в Зал славы НХЛ в 2022 году
Стали известны имена хоккеистов, которые попаду в Зал хоккейной славы НХЛ в 2022 года. В этот список попали братья Даниэль и Ханрик Седины, нападающий Даниэль Альфредссон и голкипер Роберто Луонго, сообщает сайт организации.
Братья-близнецы провели всю карьеру в Северной Америке в «Ванкувере». За 17 лет, проведенных в НХЛ, братья Седины помогли «Ванкуверу» выйти в финал Кубка Стэнли в 2011 году, где они проиграли «Бостону» в серии из семи матчей.
Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он получил приз «Арта Росса» (лучший бомбардир лиги) по итогам сезона — 2010/11, набрав 104 (41 гол + 63 передачи) очка.
Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в сезоне-2009/10 годов 112 (29+83) очков.
Хенрик и Даниэль — единственные братья в истории лиги, каждому из которых удалось перешагнуть рубеж в 1000 очков (на счету Даниэля 1038 баллов).
Альфредссон почти всю свою карьеру провел за «Оттаву», лишь на год уйдя в «Детройт».
В «Оттаве» Альфредссон лидирует по количеству проведенных игр (1 178), по заброшенным шайбам (426), голевым передачам (682) и набранным очкам (1 108). Он также занимает первое место в истории клуба в этих же категориях в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В течение 13 сезонов он был капитаном «Сенаторз» (1999-2013). За этот период команда 11 раз выходила в плей-офф, в том числе однажды (2007) дошла до финала Кубка Стэнли.
Луонго — двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.
За карьеру Луонго выступал за «Айлендерс», «Ванкувер» и «Флориду». Всего сыграл в лиге 1044 матча — второй показатель среди вратарей за всю историю. Также он занимает четвертое место по количеству побед — 489.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72