Братья Седины, Альфредссон и Луонго будут включены в Зал славы НХЛ в 2022 году

Стали известны имена хоккеистов, которые попаду в Зал хоккейной славы НХЛ в 2022 года. В этот список попали братья Даниэль и Ханрик Седины, нападающий Даниэль Альфредссон и голкипер Роберто Луонго, сообщает сайт организации.

Братья-близнецы провели всю карьеру в Северной Америке в «Ванкувере». За 17 лет, проведенных в НХЛ, братья Седины помогли «Ванкуверу» выйти в финал Кубка Стэнли в 2011 году, где они проиграли «Бостону» в серии из семи матчей.

Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он получил приз «Арта Росса» (лучший бомбардир лиги) по итогам сезона — 2010/11, набрав 104 (41 гол + 63 передачи) очка.

Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в сезоне-2009/10 годов 112 (29+83) очков.

Хенрик и Даниэль — единственные братья в истории лиги, каждому из которых удалось перешагнуть рубеж в 1000 очков (на счету Даниэля 1038 баллов).

Альфредссон почти всю свою карьеру провел за «Оттаву», лишь на год уйдя в «Детройт».

В «Оттаве» Альфредссон лидирует по количеству проведенных игр (1 178), по заброшенным шайбам (426), голевым передачам (682) и набранным очкам (1 108). Он также занимает первое место в истории клуба в этих же категориях в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В течение 13 сезонов он был капитаном «Сенаторз» (1999-2013). За этот период команда 11 раз выходила в плей-офф, в том числе однажды (2007) дошла до финала Кубка Стэнли.

Луонго — двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.

За карьеру Луонго выступал за «Айлендерс», «Ванкувер» и «Флориду». Всего сыграл в лиге 1044 матча — второй показатель среди вратарей за всю историю. Также он занимает четвертое место по количеству побед — 489.