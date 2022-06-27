Генеральный менеджер «Бостона» подписал новый многолетний контракт с клубом

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини подписал новый многолетний контракт с клубом, сообщает сайт «Мишек».

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано на три года. Его предыдущий контракт истекал 30 июня.

55-летний Суини занял пост генерального менеджера «Мишек» в апреле 2015 года. На этом посту он сменил Питера Чиарелли.

По итогам сезона-2018/19 он был признан лучшим генеральным менеджером НХЛ. Тогда «Бостон» дошел до финала Кубка Стэнли, в котором проиграл «Сент-Луису».