Бойчаку наложили 90 швов на веко

Защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем». Форвард «канадцев» Арттури Лехконен, падая, неумышленно ударил его коньком в лицо. У игрока «островитян» нет повреждения глаза, но ему пришлось наложить 90 швов на веко, сообщается на официальном сайте лиги. Сроки возвращения в строй не называются.

— С Джонни Бойчаком все нормально, — сказал генеральный менеджер Лу Ламорелло. — Повреждения глаза у него нет. Хотя вечер у него был тот еще. Он почувствовал контакт конька с глазом. К счастью, пострадало только веко. Ему наложили 90 швов, но хирург обо всем позаботился. Я не хочу преувеличивать проблему из-за числа швов, потому что они были очень маленькими, но их потребовалось 90. С ним все будет в порядке. Состояние его глаза — лишь вопрос времени.

36-летний канадец выступает за «Айлендерс» с сезона-2014/15. В текущем сезоне в его активе 11 (2+9) очков в 64 матчах.