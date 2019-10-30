«Бостон» обыграл «Сан-Хосе», Ритчи и Кутюр подрались в конце матча

«Бостон» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

В третьем периоде Бретт Ритчи подрался с Логаном Кутюром. Оба в итоге получили по дисциплинарному штрафу. Через несколько минут также по дисциплинарному штрафу получили Брэд Маршан и Эвандер Кейн.

BRETT RITCHIE CHUCKIN' KNUCKS pic.twitter.com/adtuFtA1bE — Marina Molnar (@mkmolnar) October 30, 2019

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