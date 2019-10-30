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«Бостон» обыграл «Сан-Хосе», Ритчи и Кутюр подрались в конце матча

04:46
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«Бостон» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

В третьем периоде Бретт Ритчи подрался с Логаном Кутюром. Оба в итоге получили по дисциплинарному штрафу. Через несколько минут также по дисциплинарному штрафу получили Брэд Маршан и Эвандер Кейн.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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