Богосян мог оказаться в «Торонто» еще в прошлом сезоне. Все изменил один матч

В это межсезонье защитник Зак Богосян стал игроком «Торонто». Он подписал контракт на год.

Однако Богосян мог оказаться в «Мэйпл Ливз» еще в прошлом сезоне. «Кленовые листья» вели переговоры по обмену игрока, когда тот еще выступал за «Баффало», сообщает Sportsnet.

Сам Богосян рассказал, что у него уже была назначена встреча с генеральным менеджером «Торонто» Кайлом Дубасом. Но за 12 часов до намеченного срока «Листья» провели крайне неудачный матч против «Каролины» (3:6).

В составе «Харрикейнз» в том матче регулярного чемпионата НХЛ на лед вышел 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс, работающий на домашней арене фарм-клуба канадской команды из АХЛ.

«Каролине» пришлось поставить Эйрса на ворота после того, как к середине матча травмы получили оба голкипера команды. В начале встречи из строя выбыл Джеймс Раймер, а во втором периоде повреждение также получил Петр Мразек.

После этого конфуза Дубас отменил встречу. В итоге, Богосян оказался в дедлайн в «Тампе», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли.