Боб Бугнер уволен с поста главного тренера "Флориды"

"Флорида" уволила с поста главного тренера команды Боба Бугнера, который возглавлял клуб на протяжении двух последних сезонов, информирует официальный Твиттер "Пантерз".

– Сегодня мы приняли непросто решение и освободили Боба Бугнера от должности главного тренера. Команда не оправдала ожиданий в нынешнем сезоне, и мы разделяем ответственность за этот факт. После тщательной оценки руководство посчитало, что увольнение тренера – необходимый шаг для молодой команды. Постараемся найти нового наставника, обладающего большим опытом. Мы благодарим Боба за работу и преданность клубу и желаем удачи в будущих начинаниях, – цитирует генерального менеджера Дэйла Тэллона Твиттер "Флориды".

В текущем сезоне "Флорида" заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. В сезоне-2017/18 "пантеры" под руководством Бугнера также не приняли участие в розыгрыше главного трофея лиги.

Расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли