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Расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

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Сегодня, 7 апреля, определилось расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли сезона-2018/19. Первые пять матчей пройдут в ночь c 10 на 11 апреля по мск.

Западная конференция: 

12 апреля. "Калгари""Колорадо" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля). 

11 апреля. "Сан-Хосе""Вегас" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 19, 22 и 24 апреля). 

11 апреля. "Нэшвилл""Даллас" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля).

11 апреля. "Виннипег""Сент-Луис" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Восточная конференция: 

11 апреля. "Тампа-Бэй""Коламбус" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля). 

12 апреля. "Вашингтон""Каролина" (также 13, 16, 19 апреля, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля). 

12 апреля. "Бостон""Торонто" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля). 

11 апреля. "Нью-Йорк""Питтсбург" (также 13, 14, 17 апреля, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

"Кэпиталз" являются действующими обладателями трофея Кубка Стэнли. "Вашингтон" вместе с капитаном и российским нападающим Александром Овечкиным впервые в истории завоевали кубок, обыграв "Вегас" (4-1).

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