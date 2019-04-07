Сегодня, 7 апреля, определилось расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли сезона-2018/19. Первые пять матчей пройдут в ночь c 10 на 11 апреля по мск.

Западная конференция:



12 апреля. "Калгари" – "Колорадо" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля).

11 апреля. "Сан-Хосе" – "Вегас" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 19, 22 и 24 апреля).

11 апреля. "Нэшвилл" – "Даллас" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля).

11 апреля. "Виннипег" – "Сент-Луис" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).

Восточная конференция:

11 апреля. "Тампа-Бэй" – "Коламбус" (также 13, 15, 17 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля).

12 апреля. "Вашингтон" – "Каролина" (также 13, 16, 19 апреля, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля).

12 апреля. "Бостон" – "Торонто" (также 14, 16, 18 апреля, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля).

11 апреля. "Нью-Йорк" – "Питтсбург" (также 13, 14, 17 апреля, если потребуется, 19, 21 и 23 апреля).



"Кэпиталз" являются действующими обладателями трофея Кубка Стэнли. "Вашингтон" вместе с капитаном и российским нападающим Александром Овечкиным впервые в истории завоевали кубок, обыграв "Вегас" (4-1).

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