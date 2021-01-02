Бердин приглашен в тренировочный лагерь «Виннипега»
17:04
Голкипер Михаил Бердин приглашен в тренировочный лагерь «Виннипега», информирует сайт клуба. Ранее 22-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в НХЛ 750 тысяч долларов.
Кроме него в тренировочном лагере «Джетс» россиян больше не будет.
В прошлом сезоне Бердин провел 42 матча за «Манитобу» в АХЛ. Этот сезон он начал на правах аренды в СКА: 14 матчей со средним процентом отраженных бросков 91,2.
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