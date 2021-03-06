Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бэкстрем сделал 700-ю голевую передачу. Он лучший в истории «Вашингтона»

07:14
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5). Как сообщает пресс-служба клуба, для 33-летнего шведа этот результативный пас стал 700-м в карьере. Он является лучшим ассистентом «Кэпиталз» в истории клуба.

Напомним, Бэкстрем с 2007 года выступает за «Вашингтон». На его счету 979 сыгранных матчей.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир