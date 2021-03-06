Бэкстрем сделал 700-ю голевую передачу. Он лучший в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5). Как сообщает пресс-служба клуба, для 33-летнего шведа этот результативный пас стал 700-м в карьере. Он является лучшим ассистентом «Кэпиталз» в истории клуба.

Напомним, Бэкстрем с 2007 года выступает за «Вашингтон». На его счету 979 сыгранных матчей.