Барри Тротц: «Желаю удачи Овечкину, потому что против него в этом сезоне уже не сыграем»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:3).

— Овечкин доберется до 700 голов, — цитирует Тротца AP. — Меня не смутило бы, если бы он выбил 700 в матче с нами, но мы бы одержали итоговую победу. Я знаю, что он достигнет этой отметки, я большой поклонник того, что он побьет рекорды. Я желаю ему удачи, потому что мы до конца регулярного чемпионата против него уже не сыграем.