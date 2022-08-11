«Баффало» заключило контракт с нападающим Шиэном

Нападающий Райли Шиэн продолжит карьеру в «Баффало», cообщает TSN.

Стороны заключили двусторонний контракт сроком на один год. Зарплата игрока составит 950 тысяч долларов.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Шиэн провел 69 матчей за «Сиэтл» и набрал 17 (4+13) очков.

Всего за карьеру форвард набрал 194 (74+120) очка в 635 матчах в НХЛ.