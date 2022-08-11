Голкипер «Вегаса» Ленер пропустит предстоящий сезон из-за операции на бедре

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер пропустит весь предстоящий сезон. Ему потребуется операция по поводу травмы бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что шведский голкипер пропустил концовку прошлого сезона. Тогда он выбыл из строя из-за операции на плече.

В прошедшем сезоне Ленер провел 44 матча, в которых в среднем пропускал 2,83 шайбы за игру и отражал 90,7 процента бросков.

Его контракт с кэпхитом в 5 миллионов долларов действует до конца сезона-2024/25.