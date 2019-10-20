«Баффало» обыграл «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» уступил «Баффало» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Маркус Юханссон, Кейси Миттельштадт, Джефф Скиннер и Земгунс Гиргенсонс. У хозяев забивали Тимо Майер, Томаш Гертл и Маркус Серенсен.

«Баффало» с 15-ю очками лидирует в Восточной конференции. У «Сан-Хосе» шесть очков и 11-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: М. Юханссон — 4 (Йокихарью, Сканделла), 12:10 — 0:1. Майер — 2 (бол., Торнтон, Э. Карлссон), 16:00 — 1:1. Миттельштадт — 3 (Йокихарью, Веси), 37:03 — 1:2. Хертл — 3 (бол., Э. Карлссон, Кутюр), 40:44 — 2:2. Скиннер — 5 (Маккейб, М. Юханссон), 42:28 — 2:3. Серенсен — 2 (Бернс, Гэмбрелл), 42:50 — 3:3. Гиргенсонс — 1 (Окпосо, Ларссон), 52:15 — 3:4.

Вратари: Джонс (57:52) — Улльмарк.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+11+13) — 35 (10+11+14).

20 октября. Сан-Хосе. SAP Center.

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