«Баффало» обыграл «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» уступил «Баффало» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Маркус Юханссон, Кейси Миттельштадт, Джефф Скиннер и Земгунс Гиргенсонс. У хозяев забивали Тимо Майер, Томаш Гертл и Маркус Серенсен.
«Баффало» с 15-ю очками лидирует в Восточной конференции. У «Сан-Хосе» шесть очков и 11-е место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Баффало» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы: М. Юханссон — 4 (Йокихарью, Сканделла), 12:10 — 0:1. Майер — 2 (бол., Торнтон, Э. Карлссон), 16:00 — 1:1. Миттельштадт — 3 (Йокихарью, Веси), 37:03 — 1:2. Хертл — 3 (бол., Э. Карлссон, Кутюр), 40:44 — 2:2. Скиннер — 5 (Маккейб, М. Юханссон), 42:28 — 2:3. Серенсен — 2 (Бернс, Гэмбрелл), 42:50 — 3:3. Гиргенсонс — 1 (Окпосо, Ларссон), 52:15 — 3:4.
Вратари: Джонс (57:52) — Улльмарк.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (8+11+13) — 35 (10+11+14).
20 октября. Сан-Хосе. SAP Center.
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