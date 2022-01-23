«Айлендерс» уступили «Торонто», Варламов отразил 20 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Торонто» со счетом 1:3.

В составе «островитян» отличился Зак Паризе, вратарь Семен Варламов отразил 20 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Митч Марнер, Пьер Энгвалл и Морган Райлли.

После этого матча «Айлендерс» с 34 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 43 очками — на седьмой строчке.