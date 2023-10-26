«Айлендерс» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» в ночь с четверга на пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «UBS Arena» в Нью-Йорке. Начало — 02:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Айлендерс» — «Оттава» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Оттавы» — матч завершился со счетом 3:2 по буллитам.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 27 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

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