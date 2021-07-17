«Айлендерс» обменяли 35-летнего Лэдда в «Аризону»

«Айлендерс» обменяли нападающего Эндрю Лэдда в «Аризону». Также клуб из Нью-Йорка отдал пики во вторых раунда драфтов 2021 и 2022 (опционный) годов, а также выбор в третьем раунде драфта-2023 (опционный), сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

Контракт 35-летнего ветерана рассчитан еще на два года. Его кэпхит — 5,5 миллиона долларов.

Лэдд потерял место в основном составе «Айлендерс» и два последних сезона курсировал между НХЛ и АХЛ. Всего в главной лиге он провел 950 матчей и набрал 538 (249+289) очков.