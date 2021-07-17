«Чикаго» не будет защищать права на Задорова на драфте расширения

Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения, сообщает The Athletic.

Клуб решил защищать игроков по схеме 7 нападающих — 3 защитника — 1 вратарь. Задоров в этот список не попал.

Нападающие: Хенрик Боргстрем, Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Давид Кампф, Патрик Кейн, Дилан Строум, Джонатан Тэйвз.

Защитники: Калеб Джонс, Коннорм Мерфи, Райли Стиллман.

Вратарь: Кевин Ланкинен.