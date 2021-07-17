Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» не будет защищать права на Задорова на драфте расширения

17 июля 2021, 23:49
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
Теги:

Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения, сообщает The Athletic.

Клуб решил защищать игроков по схеме 7 нападающих — 3 защитника — 1 вратарь. Задоров в этот список не попал.

Нападающие: Хенрик Боргстрем, Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Давид Кампф, Патрик Кейн, Дилан Строум, Джонатан Тэйвз.

Защитники: Калеб Джонс, Коннорм Мерфи, Райли Стиллман.

Вратарь: Кевин Ланкинен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Марат Балаев: «Махачев раскатает Порье»
Скончался второй из трех сбитых на зебре в Москве малышей
Рейс из Москвы в Лиссабон развернули из-за забастовки в аэропорту прилета
"Приятного мало": жена госпитализированного Боярского о его состоянии
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд