«Чикаго» не будет защищать права на Задорова на драфте расширения
17 июля 2021, 23:49
Защитник «Чикаго» Никита Задоров не попал в число игроков, которых клуб будет защищать на предстоящем драфте расширения, сообщает The Athletic.
Клуб решил защищать игроков по схеме 7 нападающих — 3 защитника — 1 вратарь. Задоров в этот список не попал.
Нападающие: Хенрик Боргстрем, Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Давид Кампф, Патрик Кейн, Дилан Строум, Джонатан Тэйвз.
Защитники: Калеб Джонс, Коннорм Мерфи, Райли Стиллман.
Вратарь: Кевин Ланкинен.
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