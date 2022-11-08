«Айлендерс» в овертайме обыграли «Калгари», Сорокин отразил 43 броска
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Калгари» со счетом 4:3.
Победную шайбу забросил Ноа Добсон, реализовавший большинство. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 43 броска, защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился результативной передачей.
После этого матча «Айлендерс» с 16 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Калгари» с 12 очками — на восьмой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Баклунд — 4 (Юбердо, Маккей), 11:16 — 0:1. Ахо — 1 (Барзал, Бэйли), 12:26 — 1:1. Линдхольм — 4 (Хэнифин, Тоффоли), 16:21 — 1:2. Баклунд — 5 (Задоров), 34:06 — 1:3. Ли — 7 (Нельсон, Барзал), 50:08 — 2:3. Палмиери — 4, 51:07 — 3:3. Добсон — 4 (бол., Барзал, Пажо), 64:02 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Маркстрем.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 32 (4+8+19+1) — 46 (18+12+11+5).
Наши: Романов (19.00/1/0) — Задоров (25.02/2/+1).
8 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 15722 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|9
|3
|18
|2
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|3
|Айлендерс
|13
|8
|5
|16
|4
|Рейнджерс
|13
|6
|7
|15
|5
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|16
|3
|Торонто
|13
|7
|6
|16
|4
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|10
|3
|7
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|13
|7
|6
|14
|5
|Калгари
|11
|5
|6
|12
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|8.11
|03:00
|
Айлендерс – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Бостон – Сент-Луис
|3 : 1
|8.11
|04:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|5 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|25
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97