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Аскаров занял пятое место в финальном рейтинге драфта-2020 аналитика TSN Крэйга Баттона

11:48
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Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ-2020. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нем пятое место.

Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.

По мнению Баттона, еще два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это нападающие Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и Шахир Махамадуллин (31-е).

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