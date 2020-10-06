Аскаров занял пятое место в финальном рейтинге драфта-2020 аналитика TSN Крэйга Баттона

Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ-2020. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нем пятое место.

Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.

По мнению Баттона, еще два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это нападающие Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и Шахир Махамадуллин (31-е).