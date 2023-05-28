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Сегодня, 09:05

Дебур о победе над «Вегасом»: «Я бы не ставил против «Далласа»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал победу над «Вегасом» (4:2) в пятом матче финала Западной конференции НХЛ.

«Это наша команда, где каждый может заменить каждого. Мы получили пользу от каждого игрока. Смелая победа, будучи лишенными двух игроков. Мы приехали в Вегас и постепенно достигли результата. Еще пара шагов впереди, но мне нравится наша команда. Я бы не ставил против них», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 30 мая и начнется в 3.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
Питер Дебур
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Вегас - Даллас
3 - 2
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3 - 2
3. Даллас - Вегас
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3 - 2
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Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
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Вегас - Эдмонтон
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Каролина - Нью-Джерси
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Вегас - Виннипег
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Колорадо - Сиэтл
3 - 4
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3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
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4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
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Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
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1 - 5
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3. Рейнджерс - Нью-Джерси
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4. Рейнджерс - Нью-Джерси
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5. Нью-Джерси - Рейнджерс
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5 - 2
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4 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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4 - 2
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Вегас – Даллас
 2 : 4
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