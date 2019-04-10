Артемий Панарин: "Не думаю, что для Бобровского принципиально противостояние с Василевским"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин считает, что для вратаря команды Сергея Бобровского непринципиально противостояние с Андреем Василевским из "Тампа-Бэй". Голкиперы сойдутся в первом раунде плей-офф.

– По вашему ощущению, насколько для Бобровского принципиально противостояние ведущих российских вратарей с Андреем Василевским?

– Не думаю, что прямо так сильно принципиально. Он – большой профессионал, что показывает всем на протяжении долгого времени. Сергей готовится к каждой команде, и немногие знают о его рутине, которую он делает перед играми. К каждой игре у него одинаковая подготовка, и это – работа на сто процентов. (Игорь Рабинер)

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