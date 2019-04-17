Артемий Панарин: "Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин заявил, что форвард "Тампы" Никита Кучеров угрожал ему расправой после четвертого матча 1/8 финала Восточной конференции НХЛ (7:3). "Блю Джэкетс" выиграли серию со счетом 4-0.

- Сложно описать эмоции, передать их словами, - цитирует Панарина "Матч ТВ". - Они огромные, мы очень рады. Пока нет полного осознания того, что произошло. Но мы счастливы, идем дальше.

Рукопожатие с "Тампой"? Кучеров угрожал мне расправой! Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет. Игроки "Тампы" нам пожелали удачи. А мы им говорим: "Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!"

В текущем сезоне Панарин провел 83 матча за "Коламбус" и набрал 92 (30+62) очка.

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