Артемий Панарин: "Бобровский не в первый раз доказывает, что он лучший вратарь и не мышелов"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" (4:0) отметил, что не успевает следить за играми Кубка Гагарина.
– Следите за серией ЦСКА – СКА и бывшей командой?
– Сейчас спаренные матчи и напряженная обстановка у нас, поэтому смотрю только хайлайты и голы. Игры не получается.
– Сергей Бобровский не признает свой значительный вклад в сегодняшнюю победу. Что думаете?
– Он молодец. Серега не в первый раз доказывает, что он лучший вратарь и не мышелов. Рад играть с ним в команде – мы хорошие друзья.
– Хотите остаться с ним в одной команде в следующем сезоне?
– Почему нет? (Александр Чехов)
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