Антон Худобин: «Бобровский и Василевский быстрее всех уловили вратарские тренды в НХЛ»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал, что делает Сергея Бобровского и Андрея Василевского особенными.

— Вам довелось работать с обоими российскими обладателями «Везина Трофи», Бобровским и Василевским, на золотом ЧМ-2014 в Минске. Что делает их такими особенными — пусть Василевский тогда еще и был совсем молодым?

— Работоспособность у них сумасшедшая. Сколько они работают над собой — это вызывает большое уважение. К тому же как раз в те годы в НХЛ появились новые вратарские тренды — по технике передвижений, ловли шайбы. Бобровский с Василевским очень быстро их уловили и начали успешно использовать. Плюс психология, да и фарт — без него тоже не обойтись. Ты должен в нужное время оказаться у правильного тренера, который поверит и доверит именно тебе.

— С последним у вас как раз и были проблемы. Хотя у вас уникальная статистика: в трех первых сезонах вы провели в НХЛ всего пять полных матчей — и в четырех из них были признаны лучшим игроком! Вы не пытались просить, чтобы вас при таких показателях ставили больше?

— Не пытался. Я был достаточно молод — и тренерам все равно ничего внушить бы не смог. После двух матчей за «Миннесоту» в первом сезоне сыграл в следующем уже четыре. Но никто не хотел, чтобы я сидел на лавке. Получалось так, что я третий в основе и первый в фарм-клубе.

Какая-то травма вратаря в «Миннесоте» — меня вызывают. Однако опять же: когда вызывали — не хотели, чтобы оставался в запасе. Пару раз так получалось, что моего напарника по фарм-клубу Уэйда Дубилевича, который играл меньше меня, вызывали в основу, а я оставался в дочерней команде. Думал: «Почему так, у меня ведь с игрой все хорошо!»

Уэйд вернулся и объяснил мне ситуацию: «Антон, не переживай. Они очень хотят видеть тебя в команде, но не желают, чтобы ты сидел на лавке». Тот же Дубилевич слетал на три матча и не провел на льду ни минуты. А я за это время отыграл четыре домашних матча за фарм. Ну а как и почему я потом оказался в «Бостоне» — это уже только руководство знает. (Игорь Рабинер)

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