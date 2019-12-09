Андрей Свечников: «В прошлом году мне пришлось тяжело»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о различиях в своей игре по сравнению с прошлым сезоном. В 30 матчах текущего сезона он набрал 32 (13+19) очка.

— Прошлый год был моим первым, — приводит слова Свечникова российская версия официального сайта НХЛ. — Пришлось тяжело, потому что я не знал ни одну из систем игры и никого из ребят. Первые пару месяцев было непросто. Но в этом году я более уверен в себе.

Я сказал себе: «Я — игрок НХЛ, и должен играть соответствующе». Не надо смотреть на других, я просто должен показывать свой хоккей.

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