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Андрей Свечников подписал контракт с «Каролиной» на 8 лет и 62 миллиона долларов

18:17
Андрей Свечников. Фото AFP
Андрей Свечников. Фото AFP
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Как ранее сообщал «СЭ», он заключил контракт на 8 лет.

За это время россиянин заработает 62 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 7,75 млн.

21-летний игрок был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне он провел за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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