Причина смерти Джимми Хэйса остается неизвестной. Будет проведена токсикологическая экспертиза
18:11
Причина смерти бывшего хоккеиста клубов НХЛ Джимми Хэйса на данный момент остается неизвестной, пишет Boston Globe.
После вскрытия патологоанатом не смог установить причину смерти бывшего игрока клубов НХЛ. В дальнейшем ожидается проведение токсикологической экспертизы.
В НХЛ Хэйс выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Он умер в возрасте 31 года.
«Подташнивает от мысли, как же сейчас тяжело его семье». Бывший игрок НХЛ умер в 31 год
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