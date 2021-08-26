Причина смерти Джимми Хэйса остается неизвестной. Будет проведена токсикологическая экспертиза

Причина смерти бывшего хоккеиста клубов НХЛ Джимми Хэйса на данный момент остается неизвестной, пишет Boston Globe.

После вскрытия патологоанатом не смог установить причину смерти бывшего игрока клубов НХЛ. В дальнейшем ожидается проведение токсикологической экспертизы.

В НХЛ Хэйс выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Он умер в возрасте 31 года.

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