Андрей Свечников подпишет восьмилетний контракт с «Каролиной»
19:00
Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Свечников подпишет новый контракт с «Каролиной» на 8 лет. Его трехлетнее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.
Напомним, 21-летний форвард был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «+1». В 11 играх плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) баллов при общем показателе полезности «+4».
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