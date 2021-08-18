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Андрей Свечников подпишет восьмилетний контракт с «Каролиной»

19:00
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
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Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Свечников подпишет новый контракт с «Каролиной» на 8 лет. Его трехлетнее соглашение истекло по окончании сезона-2020/21.

Напомним, 21-летний форвард был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В минувшем сезоне хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «+1». В 11 играх плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) баллов при общем показателе полезности «+4».

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Артур Хайруллин все материалы автора

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