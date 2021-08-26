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Стали известны подробности условий нового контракта Андрея Свечникова

18:34
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
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«Каролина» сообщила о подписании восьмилетнего контракта с нападающим Андреем Свечниковым. За этой время россиянин в общей сложности заработает 62 миллиона долларов.

Стали известны подробности условий сделки.

В первый год россиянин получит 2 миллиона долларов, а также подписной бонус на 4 млн. По следующим годам его зарплата разложена следующим образом: 7, 9, 9, 10, 7, 6, 8.

Также у него в договоре прописан специальный модифицированный пункт о запрете на обмен (нападающий может составить список из 10 команд, в которые его нельзя будет обменять) в те годы, когда он мог получить статус неограниченно свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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