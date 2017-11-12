Андреас Атанасиу: "Бобровский - невероятный вратарь"

Нападающий "Детройта" Андреас Атанасиу после поражения от "Коламбуса" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил сэйв Сергея Бобровского в этой встрече. Напомним, что россиянин не позволил отличиться Атанасиу в овертайме при выходе "два в ноль".

– Невероятный сэйв, – цитирует сайт НХЛ Атанасиу. – Такое либо тащишь, либо нет. К сожалению, не получилось забить еще раз. Боб – невероятный вратарь, и сделал отличный сэйв.

Безумный сэйв Бобровского! Видео