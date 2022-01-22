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Сегодня, 08:37

«Анахайм» победил «Тампу-Бэй», Сергачев сделал передачу, Кучеров очков не набрал

Роман Шишов
Корреспондент
Дерек Грант.
Фото ХК Анахайм, Instagram

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.

Дубль оформил Дерек Гран. Еще по шайбе забросили Кевин Шаттенкирк, Винни Леттьери и Николя Деслорье.

В составе «Тампы» отличился Росс Колтон. Одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачев.

Российский нападающий Никита Кучеров очков не набрал. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 30 бросков из 35.

«Анахайм» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Тампа» — вторая на «Востоке».

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«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Грант — 5 (Лундестрем, Линдхольм), 11:54 — 1:0. Шаттенкирк — 7 (Патерин, Кэррик), 19:53 — 2:0. Грант — 6 (бол., Леттьери, Драйсдейл), 27:05 — 3:0. Леттьери — 4 (Стил, Ларссон), 41:27 — 4:0. Колтон — 6 (Сергачев, Чирелли), 45:25 — 4:1. Делорье — 2 (мен., п.в.), 52:23 — 5:1.

Вратари: Гибсон (54:58 — 55:13) — Василевский (35:25 — 35:29, 36:34 — 36:58, 52:10 — 52:23).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 35 (18+10+7) — 33 (7+16+10).

Наши: — - Кучеров (21.19/4/-3), Сергачев (25.22/3/0).

22 января. Анахайм. Honda Center. 13148 зрителей.

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3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
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 4 : 0
22.01 03:30
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Чикаго – Миннесота
 1 : 5
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Анахайм – Тампа-Бэй
 5 : 1
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
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22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 0 : 5
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Баффало – Филадельфия
 - : -
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