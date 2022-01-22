Капризов обогнал Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отдавший два голевых паса в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:1), провел свою 90-ю игру в НХЛ.

За это время 24-летний россиянин набрал 97 (43+54) очков, что является четвертым показателем среди россиян за всю историю. Капризов превзошел результативность Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков.

Впереди Капризова только нынешний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (116 очков за первые 90 матчей), форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (102 очка) и экс-нападающий нескольких клубов НХЛ Алексей Жамнов (98 очков). Он ныне возглавляет сборную России.