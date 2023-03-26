«Сент-Луис» победил «Анахайм» — у Шенна и Капанена по дублю
«Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе «Блюз» забивали Якуб Врана, Самуэль Блез, Брейден Шенн (дубль) и Каспери Капанен (дубль). У «Дакс» шайбы на счету Троя Терри, Никиты Нестеренко и Райана Строума.
«Сент-Луис» с 72 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада». «Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд и с 56 очками располагается на 14-й строчке «Запада».
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«Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)
Голы: Терри — 21 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 1:46 — 1:0. Врана — 7 (Фолк, Шенн), 2:01 — 1:1. Нестеренко — 1 (Мактавиш, Терри), 4:05 — 2:1. Блэй — 8 (Капанен, Парэйко), 15:14 — 2:2. Шенн — 20 (Фолк), 15:33 — 2:3. Шенн — 21 (Врана, Парэйко), 21:02 — 2:4. Капанен — 12 (Крюг, Блэй), 21:31 — 2:5. Капанен — 13 (Ледди, Парэйко), 40:15 — 2:6. Строум — 14 (Зеграс, Джонс), 45:39 — 3:6.
Вратари: Гибсон — Биннингтон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (11+7+7) — 36 (17+12+7).
Наши: — - Бучневич (17.19/2/0), Торопченко (12.05/1/0).
26 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|47
|24
|102
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|56
|16
|117
|2
|Торонто
|72
|43
|29
|95
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|3
|Колорадо
|71
|42
|29
|90
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|71
|36
|35
|80
|6
|Сент-Луис
|72
|33
|39
|72
|7
|Аризона
|73
|27
|46
|66
|8
|Чикаго
|72
|24
|48
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|72
|42
|30
|94
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|26.03
|00:00
|
Миннесота – Чикаго
|3 : 1
|26.03
|00:00
|
Айлендерс – Баффало
|0 : 2
|26.03
|00:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 4
|26.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|5 : 3
|26.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|8 : 2
|26.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 3
|26.03
|02:00
|
Каролина – Торонто
|5 : 3
|26.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|4 : 3
|26.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|3 : 4 ОТ
|26.03
|05:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|26.03
|22:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|72
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|71
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19