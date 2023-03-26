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Сегодня, 08:07

«Сент-Луис» победил «Анахайм» — у Шенна и Капанена по дублю

Руслан Минаев
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«Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Блюз» забивали Якуб Врана, Самуэль Блез, Брейден Шенн (дубль) и Каспери Капанен (дубль). У «Дакс» шайбы на счету Троя Терри, Никиты Нестеренко и Райана Строума.

«Сент-Луис» с 72 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада». «Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд и с 56 очками располагается на 14-й строчке «Запада».

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«Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

Голы: Терри — 21 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 1:46 — 1:0. Врана — 7 (Фолк, Шенн), 2:01 — 1:1. Нестеренко — 1 (Мактавиш, Терри), 4:05 — 2:1. Блэй — 8 (Капанен, Парэйко), 15:14 — 2:2. Шенн — 20 (Фолк), 15:33 — 2:3. Шенн — 21 (Врана, Парэйко), 21:02 — 2:4. Капанен — 12 (Крюг, Блэй), 21:31 — 2:5. Капанен — 13 (Ледди, Парэйко), 40:15 — 2:6. Строум — 14 (Зеграс, Джонс), 45:39 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Биннингтон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (11+7+7) — 36 (17+12+7).

Наши: — - Бучневич (17.19/2/0), Торопченко (12.05/1/0).

26 марта. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сент-Луис Блюз
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Новичок НХЛ из «Монреаля» повторил достижение Капризова двухлетней давности
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 47 24 102
2 Нью-Джерси 73 46 27 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 74 37 37 83
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 56 16 117
2 Торонто 72 43 29 95
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 73 36 37 79
5 Баффало 72 35 37 76
6 Оттава 73 35 38 75
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 73 29 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 73 42 31 93
2 Даллас 73 39 34 92
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 71 36 35 80
6 Сент-Луис 72 33 39 72
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 72 24 48 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 72 42 30 94
3 Эдмонтон 73 41 32 91
4 Сиэтл 72 40 32 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 72 33 39 71
7 Анахайм 73 23 50 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
Результаты / календарь
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31.03
26.03 00:00
Миннесота – Чикаго
 3 : 1
26.03 00:00
Айлендерс – Баффало
 0 : 2
26.03 00:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 4
26.03 02:00
Нью-Джерси – Оттава
 5 : 3
26.03 02:00
Монреаль – Коламбус
 8 : 2
26.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 3
26.03 02:00
Каролина – Торонто
 5 : 3
26.03 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 4 : 3
26.03 05:00
Эдмонтон – Вегас
 3 : 4 ОТ
26.03 05:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
26.03 22:00
Аризона – Колорадо
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 139
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 112
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 72 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
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