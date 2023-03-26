«Вегас» в овертайме обыграл «Эдмонтон», Дорофеев забил, Барбашев отдал передачу

«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Голден Найтс» забивали Джек Айкел, которому ассистировал Иван Барбашев, а также Павел Дорофеев и Джонатан Маршессо. У «Ойлерз» шайбы на счету Зака Хаймана, Леона Драйзайтля и Уоррена Фогеля.

Победную шайбу забросил Николя Руа.

«Вегас» лидирует в турнирной таблице «Запада» с 98 очками. «Эдмонтон» с 91 очком — на 5-м месте.

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«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Айкел — 27 (Барбашев, Маршессо), 1:01 — 0:1. Хаймэн — 31 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:28 — 1:1. Дорофеев — 5 (бол., Карлссон, Кессел), 16:27 — 1:2. Драйзайтль — 45 (бол., Макдэвид, Бушар), 30:30 — 2:2. Маршессо — 24 (Айкел, Теодор), 46:57 — 2:3. Фогеле — 13 (Нерс, Ямамото), 51:19 — 3:3. Руа — 13, 62:26 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Броссуа.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (14+9+5+1) — 34 (9+8+14+3).

Наши: Костин (7.15/1/0) — Барбашев (18.50/0/0), Дорофеев (13.51/2/0).

26 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».