Алексей Бадюков: «Зубу будет легче, чем Барабанову, сразу заиграть в НХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что Артему Зубу будет проще заиграть в НХЛ, чем Александру Барабанову.

— Как оцените шансы Барабанова в «Торонто» в первом сезоне?

— Барабанову будет тяжелее, потому что состав у «Торонто» укомплектован достаточно серьезно. Александру придется пытаться закрепиться в третьем-четвертом звене, попасть к Илье Михееву. Может быть, у них получится какую-то связку российскую организовать. Но думаю, что Барабанову все-таки стоит готовиться к фарм-клубу. Особенно в начале сезона. И пробиваться через АХЛ. А там он может выстрелить за счет своего катания и манеры игры — в этой лиге таких хоккеистов любят. То, что физическая подготовка Барабанова позволяет ему сразу показать себя в АХЛ, я не сомневаюсь.

— Артем Зуб еще официально не подписал контракт, но о его переходе в «Оттаву» говорят как о свершившемся факте. Какая судьба его ждет в НХЛ?

— Зубу будет легче сразу заиграть в НХЛ, чем Барабанову. В «Оттаве» сейчас команда не такая сильная. Я думаю, Артем должен попасть в топ-6 защитников.