Александр Радулов: "Предложение "Монреаля" поступило после того, как я ответил "Далласу"

Новичок "Далласа", российский нападающий Александр Радулов дал интервью заокеанским журналистам, в котором объяснил причины, почему он решил покинуть "Монреаль" и сделал выбор в пользу "Звезд". Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов.

- Было ли предложение "Монреаля"? После того, как я уже согласился на предложение "Старз", - заявил Радулов. - После того, как я уже сообщил о своем решении агенту и Джиму. Позже позвонил агент и сообщил, что с ним на связь вышел "Монреаль" и что "Канадиенс" готовы повторить это предложение. Я ответил, что уже дал слово "Далласу". Это было бы неправильно, нечестно с моей стороны. Если ты согласился, то нельзя давать задний ход. Пути назад нет, верно? (Иван ШИТИК)