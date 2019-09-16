Александр Овечкин: «Теперь все свободное время я хочу проводить с малышом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как рождение ребенка изменило его.

— Провел летом время с семьей. Дал отдохнуть голове и телу, а потом вернулся к работе, — рассказал Овечкин в интервью Sportsnet.

Отцовство очень меня изменило. Теперь все свободное время я хочу проводить с малышом. Видеть, как он растет.

Сейчас он начинает ходить, говорить. Каждое маленькое изменение дарит много радости.

Моя жена постоянно ему все запрещает, а я — разрешаю.

Обладатель Кубка Стэнли и его жена Анастасия Шубская стали родителями этим летом. Событие произошло 18 августа: у пары родился сын, которого нарекли Сергеем.

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