Александр Овечкин: «Первые два периода давались нашему звену тяжело»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2). В этой игре он сделал хет-трик. Теперь в активе россиянина 698 голов в НХЛ.

— Первые два периода давались нашему звену тяжело, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Потом появился Оши, мы стали создавать моменты. Первый гол я забил с отличной передачи. Мне повезло, шайба отскочила в ворота от моей клюшки. Удивляет ли меня моя результативность? Я все еще играю. Мои друзья, родные будут об этом говорить, но я постараюсь не зацикливаться на этом. Мне надо играть и делать мою работу. Хочу ли я побыстрее забросить 700-ю шайбу? Конечно. Но если будешь постоянно думать об этом, никогда не забьешь. Так что надо просто выходить на лед и играть.